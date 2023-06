SKB en het Middenrif Centrum halveren de wachttijd voor een middenrifoperatie

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is een samenwerking aangegaan met het Middenrif Centrum van diafragmachirurg Pim Welvaart. Daardoor kunnen meer patiënten worden geopereerd en is de wachttijd van twee jaar nu al teruggebracht tot één jaar.

Welvaart opereert sinds begin 2023 regelmatig in het SKB patiënten met een middenrifverlamming. Het SKB zorgt daarbij voor alle noodzakelijke faciliteiten rond de operaties. Van operatiekamer tot een compleet toegewijd team voor de nazorg.

Wachtlijsten terugdringen

Zowel voor patiënten, het Middenrif Centrum als het SKB is de samenwerking een win-winsituatie. Na de coronaperiode had het SKB de inhaalzorg snel afgerond en was er ruimte om extra operaties uit te voeren, bijvoorbeeld om wachtlijsten te verkorten. De wachttijd voor een middenrifoperatie is inmiddels gehalveerd.

Bestuurder Inge de Wit: “Het Nederlandse zorgsysteem kent echter veel barrières. Daardoor is onze capaciteit niet maximaal benut. Door de samenwerking tussen het SKB en het Middenrif Centrum benutten we dit wel. Deze samenwerking biedt kansen én is een nieuwe benadering in de zorg. Het is een nieuwe manier om wachtlijsten terug te dringen. Tegelijkertijd bieden we onze medewerkers extra uitdaging door nieuwe expertise op te bouwen.”

Kijkoperatie

Vijftien jaar geleden ontwikkelde Welvaart zijn techniek om via een kijkoperatie een verlamd middenrif vanuit de buik te verhelpen in plaats van via de borstkas. De operatie is daardoor voor patiënten veel minder belastend. Patiënten uit heel Nederland en het buitenland komen naar hem toe voor een operatie.

Welvaart: “Met mijn techniek kan ik meer patiënten helpen, maar in het Meander Medisch Centrum is hiervoor door andere medische ingrepen onvoldoende operatiecapaciteit beschikbaar. De wachtlijst was tijdens de coronapandemie opgelopen tot twee jaar. Daarom zocht ik naar nieuwe mogelijkheden om de lange wachtlijst terug te dringen. Samen met de zorgprofessionals in het SKB laten we zien dat dit een geweldige manier is om met hoge kwaliteit en patiëntveiligheid de wachtlijst terug te dringen.”