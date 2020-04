Skipr organiseert vraag-antwoordsessie over heropening verpleeghuizen

Voor het heropenen van de verpleeghuizen is een goed doordacht plan nodig dat zowel vanuit de bestuurder als op de werkvloer ondersteund en uitgevoerd wordt. Gijsbert van Herk, bestuurder van zorgorganisatie Humanitas, heeft in samenwerking met Johan van Houwelingen en Jelle Tigelaar, respectievelijk bestuurder en management consultant facilitair van AAG, zo’n plan gemaakt: ze zijn de afgelopen weken actief aan de slag gegaan om de overheidsmaatregelen te vertalen naar de werkvloer.

Skipr organiseert op 6 mei een vraag-antwoordsessie met hen. Het is via onderstaand formulier mogelijk om vragen te stellen.

Vanwege de coronacrisis zijn de verpleeghuizen al weken gesloten. Als het aan coronaminister Hugo de Jonge ligt komt hier binnen afzienbare termijn verandering in. Vanaf 11 mei wil hij een beperkte groep verpleeghuizen open stellen voor bezoek van buitenaf en als dit goed gaat zullen alle verpleeghuizen weer geopend worden. Natuurlijk met inachtneming van de geldende coronaregels.

De roep om een snelle heropening wordt steeds luider. Een bezoekverbod staat lijnrecht tegenover de kerntaak van verpleeghuizen, maar was de afgelopen periode nodig om de verspreiding van corona af te remmen. Het geleidelijk aan openen van de verpleeghuizen kan daarom niet zomaar. Er is een goed doordacht plan nodig dat zowel vanuit de bestuurder als op de werkvloer ondersteund en uitgevoerd wordt.

Zo’n plan is niet makkelijk te maken. Immers, het is nog niet eerder nodig geweest. Daarom is het van belang om van elkaar te leren. Hoe houdt u grip op wie er in uw gebouw aanwezig is? Mag u het bezoek nog wel koffie aanbieden? Hoe houdt u de bevoorrading op orde? Wanneer moet personeel beschermingsmiddelen dragen en wanneer niet?

Heeft u vragen aan Gijsbert van Herk en Johan van Houwelingen? U kunt ze hier stellen: