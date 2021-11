Skipr Q&A: aan de slag met tijdbesparing in de ouderenzorg

De combinatie van leefstijlmonitoring, derde generatie zorgdomotica en slim incontinentiemateriaal is veelbelovend. De verdere ontwikkeling en implementatie van deze technologieën kan volgens Vilans de klapper zijn die significant kan helpen in het verwachte personeelstekort in de ouderenzorg. Wat staat zorgorganisaties in de weg om aan de slag te gaan met innovaties? Wat zijn de geleerde lessen van de implementatie van slim incontinentiemateriaal? En hoe ga je om met de extra tijd die niet direct terug te vertalen is in geld, maar wel in kwaliteit?