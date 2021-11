Skipr Q&A: Aan de slag met tijdsbesparing in de ouderenzorg

Innovatieve technologieën zijn booming. Wat staat zorgorganisaties in de weg om aan de slag te gaan met innovaties? En wat zijn de geleerde lessen van de implementatie van slim incontinentiemateriaal? Die en veel meer vragen komen aan bod tijdens het vraaggesprek tussen Arend de Heus, Odile Smeets en Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma.

Arend de Heus is manager zorginstellingen Abena. Odile Smeets is senior projectmanager e-health binnen Academy Het Dorp. Zij begeleidt zorginstellingen bij de digitale transformatie en implementatie van zorgtechnologie in de langdurende zorg. Academy het Dorp voert daarbij wetenschappelijk onderzoek uit. De Heus en Smeets bespreken de randvoorwaarden en aandachtspunten voor een succesvolle implementatie en opschaling van slim incontinentiemateriaal.

Vragen die zijn ingestuurd door Skipr-lezers worden in de Q&A beantwoord. Dit resulteert in een gesprek van ongeveer 25 minuten, op te splitsen in vier delen.

Deel 1: Het nut en de noodzaak om met zorgtechnologie aan de slag te gaan en de rol van onderzoek (01.25)

Deel 2: De uitdagingen en kansen voor zorgbestuurders (07.30)

Deel 3: Randvoorwaarden, cultuurverandering, de implementatie-impact en samenwerking met stakeholders (12.15)

Deel 4: Succesvolle implementatievoorbeelden en borging van slim incontinentiemateriaal en praktische adviezen (18.25)

Deze Skipr Q&A is een samenwerking tussen Skipr en Abena.