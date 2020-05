Skipr Q&A: Hoe kunnen verpleeghuizen geopend worden in coronatijd?

Die en veel meer vragen komen aan bod tijdens het vraaggesprek tussen Johan van Houwelingen en Jelle Tigelaar van AAG en Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma. Gijsbert van Herk, bestuurder van zorgorganisatie Humanitas, vertelt hoe hij de overheidsmaatregelen met hulp van AAG vertaalt naar de werkvloer.

Vragen die zijn ingestuurd door lezers van Skipr worden in het vraaggesprek beantwoord. Dit resulteert in een gesprek van ongeveer 45 minuten, op te splitsen in drie delen.

Deel 1: Johan van Houwelingen – Bestuurder AAG

Hoe kunnen we de verpleeghuizen heropenen? Kan je de afweging tussen kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven maken? Wat kunnen we leren uit andere sectoren en andere landen? Hoe gaan we de coronakosten in de verpleeghuissector betalen?

Deel 2: Jelle Tigelaar – Projectmanager anderhalvermeterzorg.nl bij AAG (vanaf 11:23)

Hoe ziet een heropeningsplan er in de praktijk uit? Zowel voor bezoek, als personeel, cliënten en leveranciers?

Deel 3: Gijsbert van Herk – Bestuurder Humanitas (vanaf 27:43)

Gijsbert van Herk maakte samen met AAG een plan om weer open te gaan. Hoe vertaal je zo’n plan naar de praktijk? Hoe houd je controle over de uitvoering van het plan? Hoe staat Humanitas tegenover een heropening van de verpleeghuizen?