Slimme software speurt tumor en infectie op longfoto’s bij ETZ

Iedere dag beoordelen radiologen van het ETZ zo’n 120 tot 150 longfoto’s. Voor de duidelijkheid: dat zijn er tussen de 40.000 en 50.000 per jaar. Dan bestaat de kans dat je wel eens iets mist. Het is routinewerk, aldus radioloog Erik Ranschaert tegen BN DeStem.

Extra paar ogen

Een algoritme kan die kans verkleinen. Het ziekenhuis test momenteel slimme software die afwijking kan opsporen in longfoto’s. Ranschaert: “Zie het als een extra paar ogen dat met de radioloog meekijkt. Het kan vijfenzeventig verschillende afwijkingen detecteren. Als die er niet zijn, zegt het algoritme: dit is normaal. Zien de ogen iets abnormaals, dan krijgt de radioloog in zijn computer een seintje en is er reden om de foto extra goed te bekijken.”

Foutloos

Tot dusver is er nog geen fout gemaakt, en lijkt het algoritme betrouwbaar te zijn. Het experiment loopt tot april, waarna het ziekenhuis zal besluiten of deze vorm van kunstmatige intelligentie gebruikt gaat worden. Ranschaert benadrukt dat de nieuwe methode niet alleen fouten helpt te voorkomen, maar ook tijd kan besparen.

Samen met 26 ziekenhuizen in Europa doet het ETZ ook mee aan een grootschalig onderzoek naar het sneller opsporen van het coronavirus door middel van een algoritme.