Sociale kant noodzakelijk bij versnellen van verbeteren volksgezondheid

Afgelopen week riepen 22 gezondheidsfondsen het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties in de zorg op om de aanpak van de verbetering van de volksgezondheid samen te versnellen . “Maar er is meer nodig dan alleen zorg om een gezondheidsramp te voorkomen,” zegt Roos Scherpenzeel van Movisie.

Volgens Scherpenzeel staat het versterken van de sociale basis als een van de hoofddoelen in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). “Dat heeft als doel een gezonde generatie in 2040. Weerbare, gezonde inwoners die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.”

Sociale kant van gezondheid

Volgens Scherpenzeel moeten we daarom de sociale kant van gezondheid niet vergeten. Dat betekent volgens haar dat je vanuit inwonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de overheid bij het maken van beleid en uitvoeringsplannen en de feitelijke uitvoering daarvan aandacht moet hebben voor het effect van ontmoeten, erbij horen, van betekenis zijn en invloed hebben. “De vele zorgcoöperaties, wijkbedrijven en grote en kleine bewonersinitiatieven verdienen hierbij aandacht.

“Inmiddels weten we dat bestaanszekerheid en het investeren in een bloeiende sociale basis de ingrediënten zijn om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Denk aan kunnen meedoen aan sociale activiteiten, waardevol werk hebben en minder eenzaam zijn. Dit alles heeft een positieve invloed op gezondheid.”