Sophia Kinderziekenhuis biedt jongeren steun met app

De app Grow It! is ontworpen om jongeren te ondersteunen bij gevoelens van stress, onzekerheid, eenzaamheid of angsten. Veel jongeren hebben daarmee te maken tijdens de huidige crisis, stellen de initiatiefnemers. Ze kunnen niet naar school, veel clubs en verenigingen zijn nog gesloten en ze moeten contact met leeftijdgenoten beperken. Bovendien hebben ze in sommige gevallen te kampen met spanningen thuis, bijvoorbeeld door een onzekere financiële toekomst.

Inzicht en uitdaging

Jongeren krijgen door de app inzicht in hun eigen gevoelens en worden uitgedaagd om activiteiten te ondernemen, zoals iets bakken voor de buren of een vriend of vriendin laten weten wat zo leuk aan hem of haar is. Gebruikers van de app krijgen dagelijks vragen voorgelegd over onder meer hun slaap, sociale contacten en emoties. Hierdoor werkt de app ook als een soort dagboek, zeggen de makers.

Lastige tijd

“Het is voor jongeren nu een heel lastige tijd. De normale structuur ontbreekt”, zegt professor Manon Hillegers. Zij is afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie in het Sophia Kinderziekenhuis en had de leiding over de ontwikkeling van de app. “Niet iedereen heeft thuis een laptop om schoolwerk op te doen. En juist contact met leeftijdgenoten is voor jongeren heel belangrijk. Dat kan nu niet. Ook kennen we allemaal de berichten in de media over jongeren die helemaal buiten beeld zijn geraakt. De Grow It! app kan hen ondersteuning bieden.”

Gamified

Voor zover bekend is ‘Grow It!’ de eerste gamified app in Nederland die jongeren mentale steun biedt. De app wordt via scholen onder de aandacht gebracht van jongeren in de regio Rotterdam Rijnmond, maar is landelijk beschikbaar.