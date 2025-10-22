Skipr

Spaarne Gasthuis introduceert digitale pathologie

,

Het Spaarne Gasthuis start dit najaar met de invoering van digitale pathologie. Deze technologie maakt het mogelijk om nauwkeuriger te meten en beelden eenvoudig te delen met andere medisch specialisten. Hierdoor krijgen behandelteams sneller en beter inzicht, wat leidt tot een passender behandeling voor de patiënt.

Digitale pathologie houdt in dat pathologen preparaten niet langer via een microscoop bekijken, maar op een computerscherm analyseren. De beelden kunnen worden gemeten, voorzien van notities en opgeslagen. Dit vergroot de flexibiliteit en efficiëntie van de diagnostiek en verhoogt de nauwkeurigheid.

Hoewel patiënten de overgang naar digitale pathologie niet direct zullen merken, heeft de technologie op de achtergrond grote impact. Pathologen kunnen beter samenwerken en sneller schakelen met collega’s binnen en buiten het ziekenhuis. Zodra de regionale infrastructuur volledig beschikbaar is, wordt het eenvoudiger om bij complexe diagnoses snel een externe expert te raadplegen. Dit draagt bij aan betere afstemming en goed onderbouwde behandelkeuzes.

Groeiende zorgvraag

Op termijn helpt digitale pathologie ook bij het inspelen op de groeiende zorgvraag, met name in de oncologie. Door efficiënter gebruik van mensen en middelen kan het Spaarne Gasthuis het landelijk tekort aan pathologen en analisten beter opvangen.

Een belangrijk voordeel van digitale pathologie is de mogelijkheid om beelden veilig en eenvoudig te delen met collega-pathologen in de regio en daarbuiten. Hierdoor kan elke casus direct door de juiste expert worden beoordeeld. Multidisciplinaire overleggen verlopen effectiever, omdat pathologen andere specialisten precies kunnen laten zien waar in het weefsel een afwijking zit. Dit versterkt de gezamenlijke besluitvorming en versnelt het behandeltraject.

“Digitale pathologie verandert ons vak ingrijpend,” zegt Aletta Buurma, patholoog in het Spaarne Gasthuis. “We kunnen nauwkeuriger meten en laagdrempelig overleggen met collega’s. Dat komt de patiëntenzorg direct ten goede. Hopelijk kan AI ons in de toekomst helpen om nog efficiënter te werken, zeker gezien het groeiende tekort aan pathologen.”

Kick-off

De officiële kick-off van het project vindt plaats in het najaar van 2025, samen met externe leveranciers die de technische inrichting verzorgen. In 2026 start het Spaarne Gasthuis met het gebruik van digitale pathologie. In een tweede fase worden AI-modellen toegevoegd om pathologen te ondersteunen bij diagnostiek en kwaliteitscontrole. De nieuwe werkwijze zal onder meer worden toegepast bij operaties en behandelingen rondom darmkanker, middenrifbreuken, bekkenbodemchirurgie en prostaatoperaties.

Meer over:InnovatieZiekenhuizen

