Spaarne Gasthuis onderzoekt concentratie op twee locaties

Het Spaarne Gasthuis is recent een onderzoek begonnen hoe het ziekenhuis de zorg in de regio kan concentreren op twee in plaats van drie locaties. Dit gaat in overleg met onder meer gemeenten, zorgpartners, patiënten en bewoners van onze regio.

Het Spaarne Gasthuis werkt naar twee kernlocaties: één in Haarlem-Zuid en één in Hoofddorp. Met het onderzoek brengt Het Spaarne Gasthuis opties en de impact hiervan in kaart. Daarbij onderzoekt Het Spaarne Gasthuis de mogelijkheid om op één van de locaties de acute zorg en zorg met overnachtingen te bieden en de andere locatie als dagziekenhuis te organiseren, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Haarlem-Noord

De raad van bestuur heeft de intentie om een zorgfunctie op de locatie Haarlem-Noord te houden. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen wat die functie gaat worden. Nu heeft Haarlem-Noord poliklinieken, diagnostische functies, enkele ingrepen in dagbehandeling en een huisartsenpost, maar er is geen seh.

In juli besloot het Spaarne Gasthuis af te zien van de bouwplannen voor een nieuw ziekenhuis aan de Boerhaavelaan in Haarlem vanwege de sterk gestegen bouwkosten en de krapte op de arbeidsmarkt. Beide locaties die overblijven behouden poliklinieken. Volgend jaar wordt de nieuwe zorgverdeling duidelijk. De wens is om in 2028 de veranderingen door te voeren, aldus het ziekenhuis.