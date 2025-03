Akkoord over ingrijpende verschuiving in de kankerzorg

De zorg voor kankerpatiënten wordt vanaf volgend jaar anders. Zo worden achttien complexe behandelingen bij kanker en vaatziekten dan alleen nog uitgevoerd in ziekenhuizen die deze ingrepen vaak doen. Minder ingewikkelde zorg wordt juist gespreid over het land. Dat hebben patiëntenorganisaties, zorgverleners, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid afgesproken.

De complexe behandelingen worden geconcentreerd in een of meer ziekenhuizen per regio. Sommige patiënten zullen daardoor verder moeten reizen voor hun behandeling. Maar de overige zorg, zoals controles, kunnen ze dan krijgen in een ziekenhuis dichterbij. De concentratie van behandelingen gaat gelden voor hoofd-halskanker, alvleesklierkanker, longkanker, maag- en slokdarmkanker, nierkanker, aorta-aneurysma en een behandeling voor vernauwde halsslagader.

Kwaliteit

Door de verschuiving krijgen patiënten “meer zekerheid dat deze zorg ook in de toekomst van dezelfde goede kwaliteit beschikbaar blijft”, aldus de partijen. Volgens hen is samenwerken van ziekenhuizen de enige manier om de toenemende druk op de zorg het hoofd te bieden.

Lees op Zorgvisie.nl over de stevige discussies die zijn gevoerd over de hoogtes van de normen tussen de medische beroepsgroep enerzijds en de patiëntenverenigingen anderzijds

“Natuurlijk willen mensen het liefst zo kort mogelijk moeten reizen voor zorg in het ziekenhuis”, zegt directeur-bestuurder Anke Vervoord van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) over de afspraken. “Maar ze begrijpen ook dat kanker, net als vaatziekten, om gespecialiseerde zorg vraagt.” Door specifieke behandelingen te concentreren, krijgen patiënten “de beste kansen op overleving en goede kwaliteit van leven”.

Expertzorg

Expertzorg is het doel. Met die term wordt zorg bedoeld door gespecialiseerde teams die alles weten van een bepaalde kankersoort, wetenschappelijk onderzoek doen en de beste apparatuur hebben. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) noemt de afspraken een “betekenisvolle stap”.

Neuroloog en vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) Selma Tromp: “Door onze krachten te bundelen in zorgnetwerken, zorgen we ervoor dat patiënten ook in de toekomst toegang houden tot goede zorg.” Ze geeft aan dat concentratie ook “uitdagingen” oplevert. Om alles goed te laten verlopen, vinden de specialisten het van groot belang dat ze snel patiëntgegevens kunnen bekijken. Vorige week bleek uit een peiling van de FMS dat dit nog vaak te wensen overlaat. Bijna de helft van de specialisten heeft dagelijks te maken met gebrekkige databeschikbaarheid. (ANP)