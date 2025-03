V&VN: Betrek verpleegkundigen bij de uitwerking van concentratie van zorg

Vanaf 2027 worden 18 complexe oncologische behandelingen alleen nog gedaan in ziekenhuizen die daar veel ervaring mee hebben. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen verschillende partijen in de zorg, zoals patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en zorgprofessionals, waaronder V&VN.

V&VN vindt het van belang dat de uitwerking van deze afspraken in de praktijk gebeurt samen met verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Complexe behandelingen

De partijen hebben afgesproken hoeveel van deze complexe behandelingen een ziekenhuis minimaal moet doen om deze zorg te mogen blijven aanbieden. Het gaat om 18 specifieke complexe behandelingen en operaties bij onder andere hoofd-halskanker, alvleesklierkanker, longkanker, maag- en slokdarmkanker en moeilijke operaties aan bloedvaten.

Voordelen

De afspraken komen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). “Voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten betekent dit dat we nóg beter worden in deze complexe zorg”, zegt oncologieverpleegkundige en bestuurslid van V&VN Oncologie, Lisette Bruijnis. “Doordat we vaker dezelfde ziektebeelden zien, kunnen we sneller en beter reageren op wat een patiënt nodig heeft. Dat is goed voor de patiënt en voor ons als zorgprofessionals.”

“Als verpleegkundige wil je zeker weten dat je de beste zorg kunt geven”, vertelt Bruijnis. Door deze concentratie krijgen we daar de kans voor. Als je vaker dezelfde ziekten ziet, herken je sneller bijwerkingen of problemen. Daardoor wordt de zorg beter.”

Betrek verpleegkundigen bij plannen

Uit een webinar dat V&VN organiseerde kwam al naar voren dat sommige leden zich zorgen maken over een langere reistijd. Ook hebben verpleegkundigen vragen over de gevolgen van de veranderingen voor hun opleidingsmogelijkheden.

Bruijnis: “Soms moeten collega’s verder reizen of op een andere afdeling werken. Dat is niet altijd makkelijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat sommige ziekenhuizen bepaalde zorg niet meer doen en andere ziekenhuizen juist wel. Het is belangrijk dat je als zorgprofessional bij de plannen wordt betrokken en weet wat dit gaat betekenen voor jouw werk.

Vanaf 2027 mogen ziekenhuizen deze complexe zorg alleen nog aanbieden als ze aan het minimumaantal behandelingen voldoen. V&VN blijft zich inzetten voor goede samenwerking en een sterke rol in de praktische uitwerking van de afspraken.