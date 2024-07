Spaarne Gasthuis zet streep door nieuwbouw

Het Spaarne Gasthuis heeft besloten om af te zien van de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Boerhaavelaan in Haarlem vanwege de sterk gestegen bouw- en personeelskosten. Voorzitter van de raad van bestuur, Leon Aarts, verklaart dat het financieel onhaalbaar is geworden, meldt Haarlem105.

“We willen blijvend investeren in zorginnovatie, digitalisering en goede werkomstandigheden”, aldus Aarts. “Dit is erg belangrijk om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Daarnaast willen wij onze gebouwen duurzaam hergebruiken. Dat past ook bij onze maatschappelijke opgave.”

Twee locaties

Het ziekenhuis gaat nu de zorg concentreren op twee locaties: Haarlem Zuid en Hoofddorp. Eén locatie zal acute zorg en zorg met overnachtingen bieden, terwijl de andere als dagziekenhuis zal functioneren.

Beide locaties behouden hun poliklinieken. In 2025 wordt de nieuwe zorgverdeling duidelijk en in 2028 moeten de veranderingen zijn doorgevoerd.

De toekomst van de aangeschafte grond aan de Boerhaavelaan is nog onzeker. De raad van bestuur zal dit verder onderzoeken en in overleg blijven met de gemeente.

