Speciale senior-afspraaklijn voor boostershot populair

De speciale belmogelijkheden voor 70-plussers die het moeilijk vinden om een afspraak te maken voor een boosterprik tegen corona, zijn in trek. GGD Hart voor Brabant heeft al ongeveer 200 vaccinaties gezet bij de mensen die via het speciale doorkiesnummer belden en er zijn op deze manier nog eens 200 afspraken gemaakt. “We verwachten dat dat er meer worden in de loop van de week”, aldus een woordvoerster.

De mogelijkheid wordt sinds donderdag aangeboden. Het speciale telefoonnummer van de GGD Zeeland is sinds de opening vrijdag al honderden keren gebeld. “Vrijdag zijn er 200 afspraken gemaakt en maandag tot 11.00 uur waren er 170 bellers”, zegt een woordvoerster van de Zeeuwse GGD.

Dankbaar

Volgens haar reageren ouderen positief op de speciale lijn om een afspraak te maken voor de booster tegen het coronavirus. “We horen van mensen dat ze dankbaar zijn en het fijn vinden dat er een ander nummer is dan het landelijke nummer waar ze soms moeilijk doorheen komen”, aldus de zegsvrouw.

Ouderenbond ANBO kreeg vorige week signalen dat senioren op de bonnefooi naar priklocaties gaan in de hoop zonder afspraak een prik te halen. Soms lukt dat, maar soms ook niet, want iedereen moet eigenlijk een afspraak hebben. Het is vaak lastig om snel per telefoon door te dringen en sommige senioren zitten online te hannesen met hun DigiD en vinden de lijst van vragen een heel gedoe. (ANP)