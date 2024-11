Branche e-sigarettenverkopers gaat door met zaak smaakjesverbod

De Nederlandse branchevereniging van elektronische sigarettenverkopers gaat door met de eigen rechtszaak tegen de Staat over de invoering van het smaakjesverbod, hoewel de rechtbank in Den Haag woensdag in een andere zaak heeft geoordeeld dat de Staat het verbod mocht invoeren. Dit zegt voorzitter Emil ’t Hart van de Esigbond.

Die bodemprocedure was aangespannen door tabaksproductenfabrikant British American Tobacco (BAT) en het daaraan verwante bedrijf Nicoventures, omdat zij het verbod op zoete smaakjes in e-sigaretten onrechtmatig vonden. ’t Hart vindt de uitspraak “teleurstellend”. “Ik vind het heel erg kort door de bocht dat er geen rekening wordt gehouden met ex-rokers. Er wordt alleen gekeken naar de jeugd en dat begrijp ik natuurlijk, maar de oude dampers worden volledig vergeten met deze uitspraak”, stelt hij. De branchevereniging ziet e-sigaretten als een minder schadelijk alternatief voor gewone sigaretten.

Veel argumenten

Hij denkt dat de Esigbond veel argumenten tegen het smaakjesverbod heeft die BAT ook heeft. De tabaksproductenfabrikant stelde onder meer dat de Staat met te weinig wetenschappelijk bewijs is gekomen om aan te tonen dat het smaakjesverbod goed is voor de volksgezondheid. De rechtbank oordeelde dat niet wetenschappelijk bewezen hoeft te zijn dat de e-sigaret een opstapproduct naar reguliere sigaretten zou zijn.

Sterkere argumenten

’t Hart hoopt de rechter in de zaak van de Esigbond te kunnen overtuigen met andere en volgens hem sterkere argumenten, zoals de handhaafbaarheid van het verbod. “Als je een wet invoert moet die handhaafbaar en doelmatig zijn en we zien dat de invoering van het smaakverbod niet het effect heeft die het zou moeten hebben.” Hij stelt dat sinds het verbod op 1 januari dit jaar inging de verkoop door webshops uit het buitenland is gestegen en dat er meer illegale dealers bij zijn gekomen, die vapes via Telegram en Snapchat verkopen. Die dealers zouden volgens hem ook drugs verkopen. “Dit creëert een veel groter probleem. De overheid is op de een of andere manier niet in staat om die groeiende handel aan te pakken.”

De Esigbond overlegt nu met zijn advocaat over zijn eigen rechtszaak. Wanneer die wordt behandeld, wordt volgens de voorzitter over een paar weken bekend.

Nadat het verbod inging, verkochten sommige e-sigarettenwinkels hun oude voorraad nog. ’t Hart zegt dat nu geen vapes met smaakjes meer in de winkels liggen. (ANP)