Staatssecretaris: zelfdodingscapsule onwenselijk en strafbaar

Aanleiding is het idee van de Coöperatie Laatste Wil om de zogenoemde Sarco in te gaan zetten in Nederland, zo maakte de organisatie woensdag bekend.

Stikstofgas

Mensen met een doodswens gaan in de luchtdichte capsule liggen, waarna die volstroomt met stikstofgas en de betrokkene snel buiten bewustzijn raakt en overlijdt. Volgens Coöperatie Laatste Wil is de procedure zorgvuldig door allerlei voorwaarden die er voor de gebruiker aan zijn verbonden. In Zwitserland leidde het gebruik van de capsule in september voor het eerst tot een zelfdoding, waarna justitie daar ingreep en de capsule in beslag nam.

Ethische bezwaren

Don Ceder van de christelijke partij heeft “juridische, ethische en medische bezwaren” tegen de Sarco, zei hij tijdens een debat over zorg bij het levenseinde. “Het is verwerpelijk en gevaarlijk”, aldus Ceder, die erop aandrong dat dit niet in Nederland mag gebeuren. Volgens hem is het zelfdodingsmiddel strafbaar. De ChristenUnie wil dat het kabinet nu al aangeeft dat de capsule wordt verboden.

Maeijer ging daar aan het eind van het debat in mee. “Het kabinet wil juist het aantal suïcides terugdringen. In Nederland is het strafbaar om een ander bij zelfdoding behulpzaam te zijn of die ander daartoe middelen te verstrekken indien de zelfdoding slaagt. De capsule valt onder die strafbaarstelling”, aldus de staatssecretaris. (ANP)