Laatste Wil vindt uitgedachte procedure voor zelfdodingscapsule kansrijk

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) denkt dat de procedure die ze heeft uitgedacht voor het gebruik van de zelfdodingscapsule Sarco zo zorgvuldig is, dat ze een groot deel van de Haagse politiek kan overtuigen om dit te gedogen. Dat zei bestuurslid Bert Homan woensdag bij de presentatie van de plannen voor het inzetten van de Sarco in Nederland.

Volgens hem is de politiek bang voor drie risico’s bij middelen voor zelfdoding en worden die in het voorgenomen traject allemaal ondervangen. Het gevreesde impulsieve gebruik wordt volgens Homan voorkomen door wachttijden, toetsingen en voorwaarden. Dat geldt ook voor eventueel misbruik. En doordat je je pas kunt aanmelden vanaf 55 jaar, is er geen gevaar dat echt jonge mensen ervoor kiezen, meent hij.

Petitie

Daar komt bij dat een ruime meerderheid van de Nederlanders zou vinden dat mensen zelf, zonder toestemming van artsen zoals bij euthanasie, mogen kiezen voor de dood. En dan wel op een manier die het minst onaangenaam is en niet door een gruwelijke manier van zelfmoord.

Een pas begonnen CLW-petitie voor het gedogen is inmiddels door meer dan 4000 mensen getekend. Daarin wordt de politiek gevraagd om een convenant met de coöperatie over het gedogen van het gebruik van de Sarco en ook om toestemming voor naasten om erbij te zijn, zonder dat ze van assistentie bij het overlijden kunnen worden beticht.

Ontwikkeling

Het Openbaar Ministerie (OM) wordt door de CLW wel geraadpleegd over de vraag of het ter beschikking stellen van het apparaat aan eigen leden van de CLW hulp bij zelfdoding betekent. Dergelijke hulp is verboden. Maar de organisatie verwacht eigenlijk niets van die kant. Een woordvoerder van het Parket-Generaal kon nog niet inhoudelijk reageren, zei hij tegen het ANP.

De CLW denkt drie tot vier capsules nodig te hebben om aan de belangstelling tegemoet te komen, maar dat is een voorlopige schatting. Ze zouden dan ontwikkeld moeten worden in samenspraak met de uitvinder ervan, Philip Nitschke, een Australische arts. Er bestaan er nu twee en die zijn allebei in beslag genomen. (ANP)