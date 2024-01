Steeds meer stoppende zorgondernemers

Afgelopen jaar stopten bijna 150.000 ondernemers met hun bedrijf. Tienduizenden meer dan in 2022 en 2021, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De stoptrend is het sterkst in de zorg, met 21 procent meer stoppers dan in 2022. Het gaat daarbij om ruim 15.000 gestopte zorgondernemers.

Dat is het hoogste aantal in vijf jaar, schrijft de NOS. Overigens starten er nog steeds meer zzp’ers in de zorg dan dat mensen stoppen. Het aantal zzp’ers in de zorg stijgt dus nog steeds, maar langzamer dan eerst.

Aanpak schijnzelfstandigheid

In tegenstelling tot de bouw en horeca, is er in de zorg geen wegvallende vraag. “Daar zou iets anders kunnen meespelen”, zegt de Tilburgse hoogleraar Joris Knoben. “Er is een beleid om schijnzelfstandigheid aan te pakken en loondienst aan te moedigen.”

In de zorg klinkt al langer een roep om minder zzp’ers in te huren. “Er zijn nu ook afspraken gemaakt tussen het kabinet en zorginstellingen om de inhuur te beteugelen”, zegt Knoben. Mogelijk verklaart dat waarom het aantal stoppers is toegenomen.