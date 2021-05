‘Steeds meer vaccinweigeraars gaan alsnog overstag’

Veel mensen die in november niet wilden worden gevaccineerd tegen het coronavirus, willen dat nu wel. Dat komt onder meer doordat vaccinaties blijken te werken, mensen vrezen geen kant op te kunnen zonder vaccin of druk vanuit de omgeving. Dat melden AD en EenVandaag na gezamenlijk onderzoek.

In de peilingen van EenVandaag blijkt dat steeds meer mensen het vaccin niet weigeren. In november zei 28 procent van de ondervraagden in een peiling zich zeker of waarschijnlijk niet in te willen laten enten. Inmiddels is dat percentage gedaald naar 13 procent.

Een van de ondervraagden die eerst geen vaccin wilde maar nu wel, heeft zich laten overtuigen door de daling van het aantal opnames in de ziekenhuizen. “Het werkt dus”, aldus de deelnemer aan het onderzoek. Een deel van de oorspronkelijke weigeraars zou daarnaast aangeven het gevoel te hebben dat op sociale media minder desinformatie over vaccins wordt gedeeld, terwijl er betere informatie voor in de plaats komt. Zo geeft een deelnemer aan het onderzoek aan door allerlei verhalen op sociale media eerst te twijfelen, maar inmiddels al maanden te zijn gestopt met sociale media en advies te hebben ingewonnen bij een arts en vrienden.

Verder stellen mensen die eerder nog zouden weigeren, maar nu toch wel willen, terug te willen naar het oude normaal. Zo zegt een van hen er een beetje dubbel in te staan, maar het toch maar te hebben gedaan, vooral om toch nog een keer op vakantie te kunnen of een festival of concert te kunnen bezoeken. Aanvankelijke tegenstanders zeggen daarnaast dwang te voelen vanuit de eigen omgeving. Zo stelt iemand dat de sociale druk in de eigen omgeving te groot was. “Ik dreigde een paria te worden als ik niet mee zou doen en daar baal ik best van”, tekenden EenVandaag en AD op bij deze oorspronkelijke weigeraar. Ondervraagden laten verder weten bezwaren te hebben tegen AstraZeneca, maar geven vaak aan het vaccin van Pfizer of Janssen wel te willen krijgen.

Aan het maandag en dinsdag gehouden panelonderzoek deden een kleine 26.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Ongeveer zevenhonderd van de oud-weigeraars werd gevraagd waarom ze van gedachten zijn veranderd. (ANP)