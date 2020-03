Steeds meer verpleeghuizen weren bezoekers

Steeds meer instellingen voor ouderenzorg in met name Noord-Brabant sluiten de deuren voor bezoekers. Dat komt omdat steeds meer bewoners het nieuwe coronavirus onder de leden blijken te hebben. Dat meldt bestuurslid van branchevereniging van zorgorganisaties Actiz Conny Helder. “We weten niet waar de toename van besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen door komt, maar het kan te maken hebben met de hoeveelheid bezoekers.”

Actiz adviseert leden aIs er nog geen besmetting is één klachtenvrije bezoeker per cliënt per dag toe te staan. Is er wel een cliënt besmet, dan adviseert de branchevereniging de deuren voor bezoekers te sluiten. “Het gaat nu snel”, zegt Helder.

Elders in Nederland

Ook in andere delen van Nederland is de verwachting dat steeds meer instellingen de deuren gaan sluiten voor bezoekers. Zo heeft Lyvore, dat ouderenzorg in Soest, Baarn en Amersfoort aanbiedt, zondag besloten alle verpleeghuizen en woonzorglocaties te sluiten voor bezoekers. (ANP)