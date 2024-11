Steeds meer vraag naar alternatieve behandeling

In 2023 bezochten ruim een miljoen mensen een alternatieve behandelaar. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf opvroeg bij het CBS. In 2018 waren dat er nog 890.000.

Al langer is bekend dat met name hoger opgeleide vrouwen kiezen voor alternatieve geneeswijzen. Meestal gaan ze volgens het CBS naar een acupuncturist, een osteopaat of een chiropractor. Naast een bezoek aan een alternatieve behandelaar maken ze veelal ook gewoon gebruik van de reguliere zorg als een huisarts of medisch specialist.

Geen kwaad

Nog nooit is wetenschappelijk vastgesteld dat dit soort alternatieve behandelingen daadwerkelijk effect hebben, zegt anesthesioloog Catherine de Jong, bestuurslid bij de Vereniging tegen Kwakzalverij (VTK). Maar echt kwaad kan het waarschijnlijk niet, is haar overtuiging. “Zolang tenminste niemand wordt weggehouden bij de reguliere zorg.”

Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld naar een gebedsgenezer gaan of een natuurkundig genezer. Dat is wel riskant, zegt De Jong. Het gaat dan vaak om mensen die ernstig ziek zijn en wanhopig. Ze is vooral boos dat dit soort behandelaren oneerlijk zijn over de resultaten die ze kunnen behalen. “Ze beloven bijvoorbeeld iemand daadwerkelijk te kunnen genezen van kanker.” (ANP)