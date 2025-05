Twentse ziekenhuizen onderzoeken gezamenlijke locatie

“Mogelijk is een verdeling over meerdere grote ziekenhuislocaties op langere termijn niet houdbaar”, aldus de ziekenhuizen in een document. “We verkennen wat het betekent als we de acute zorg en de kliniek op één centrale plek in de regio samen zouden brengen. Dit kan pas op langere termijn, over 20-30 jaar, en heeft grote consequenties. Dit vraagt nu duidelijke keuzes. We gaan dit samen met alle betrokkenen de komende tijd concretiseren: wat vraagt het en hoe ziet de weg hiernaartoe eruit?”

Oplopende wachttijden

De ziekenhuizen schrijven trots te zijn op hoe ze nu de zorg leveren, maar zich tegelijk zorgen te maken. De combinatie van een vergrijzende bevolking, stijgende zorgvraag en dalende beroepsbevolking maakt dat de werkdruk toeneemt en de wachttijden oplopen.

“Op afdelingen zoals spoedeisende hulp en verloskunde is de planning nu al dagelijks een uitdaging. Andere zorgprofessionals springen bij en zetten zich in om goede zorg te kunnen blijven bieden.”

“We werken al goed samen met elkaar en met andere zorgorganisaties in de regio. Maar er is meer nodig om ziekenhuiszorg ook in de toekomst in Twente beschikbaar te houden. We moeten de uitdagingen die we op ons af zien komen het hoofd bieden én we moeten kunnen meebewegen met hoe de wereld om ons heen zich ontwikkelt.”