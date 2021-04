Steeds meer zorgmedewerkers vragen om compensatie na besmetting

Dit meldt Stichting IZZ, het ledencollectief van zorgverleners. Sinds november 2020 ontving IZZ 450 aanvragen voor de compensatie van het eigen risico van zorgmedewerkers die zelf corona hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico in hun zorgverzekering moeten aanspreken. Daarvan zijn er 340 binnen twee weken toegekend en afgehandeld. Dit komt neer op een bedrag van 130.000 euro. De overige aanvragen zijn, of net ingediend, of nog in behandeling.

Extra steun

Algemeen directeur van Stichting IZZ Roland Kip is blij met de toenemende vraag van zorgmedewerkers naar de compensatieregeling: “Want het mag en kan niet zo zijn dat zij vanwege de aard van hun werk corona oplopen, daar ziek van worden en ook nog eens de rekening krijgen voor het eigen risico van hun zorgverzekering of voor behandelkosten.” De directeur vertelt dat eind december 2020 de teller -sinds de lancering van de eigen risico compensatie in november- nog op 120 aanvragen stond. “Het is goed om te zien dat meer zorgmedewerkers gebruik maken van de compensatieregeling wanneer zij zelf onverhoopt besmet zijn geraakt met corona. We merken dat zij dit waarderen en als extra steun ervaren.”

‘Echte klap komt nog’

Kip verwacht dat de echte mentale en fysieke klap van de impact van corona onder zorgmedewerkers nog komt: “Een groot deel van hen staat nog steeds onder hoge werkdruk in de frontlinie. Medewerkers die wel een beetje op adem kunnen komen, nemen vaak nu pas de ruimte om te verwerken wat zij het afgelopen jaar hebben doorstaan. Bovendien hebben velen van hen zelf corona opgelopen en ondervinden zij daar na maanden nog steeds de lichamelijke en mentale naweeën van.” Volgens Kip is ondersteuning van het personeel door overheid én werkgevers belangrijk, om uitval te voorkomen.

Tegemoetkoming in kosten

Ook vakbond FNV houdt zich bezig met een vergoeding voor zorgmedewerkers die financiële schade ondervinden van hun coronabesmetting: zij gingen met zorgminister Tamara van Ark in gesprek over een fonds van de overheid voor deze medewerkers. De bond wil een tegemoetkoming in de kosten die tijdens het eerste en tweede ziektejaar zijn gemaakt én voor eventuele arbeidsongeschiktheid.