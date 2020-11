Stichting IZZ compenseert eigen risico van coronabesmette zorgmedewerkers

Het gaat om zorgprofessionals met een collectieve IZZ-Zorgverzekering. Bovenop de compensatie ontvangen zorgmedewerkers de maximale wettelijke collectiviteitskorting van vijf procent, een financiële bijdrage van dertig euro voor hun aanvullende IZZ-zorgverzekering, extra psychische hulp, en gegarandeerde hulp bij door een omzetplafond uitgestelde operatie of behandeling.

Bovengemiddeld blootgesteld

De belangenbehartiger van mensen in de zorg wil zorgmedewerkers, die tijdens de coronaperiode onder grote druk staan, extra steun en waardering bieden. Eerder dit jaar vroeg Stichting IZZ de overheid om een vergoeding van het eigen risico dat zorgmedewerkers moeten betalen, doordat zij het coronavirus opliepen tijdens hun werk. Die bleef echter uit, licht directeur Roland Kip toe. “Waarop we besloten om dit zelf te organiseren en, naast onze andere activiteiten, te investeren in extra steun en waardering voor de mensen in de zorg.”

‘Corona-rekening’ onterecht en cru

Het is volgens de directeur onterecht en cru wanneer je vanwege de aard van je werk besmet wordt met het coronavirus, daar ziek van wordt, en vervolgens ook nog een rekening ontvangt voor het eigen risico van je zorgverzekering of behandelkosten. Steun en waardering is daarom hard nodig, aldus Kip. De zorg is als vitale publieke voorziening essentieel voor het functioneren van de Nederlandse samenleving. En daarmee voor de economie en maatschappij.

“Alleen al vanwege deze relevantie verdient zorgpersoneel meer steun en waardering. Dit lijkt nu te worden vergeten en is niet wat de zorgprofessional verdient. Werd er eerder nog geapplaudisseerd, krijgen ze nu steeds vaker de middelvinger. En ondertussen moeten ze vaak nog beperkt beschermd of besmet met corona hun werk doen, blijven vragen om waardering, wachten op een test en/of behandeling.”

Collectieve winst

Stichting IZZ blijft zich daarom zich inzetten voor behoud van de collectiviteitskorting op de basisverzekering voor zorgmedewerkers. En daar staat veel tegenover, verklaart Kip. “De collectiviteit van zorgmedewerkers zorgt voor zorginhoudelijke afspraken en het collectief draagt bij aan preventie en gezondheidswinst. Voordelen voor zowel de verzekerde zorgmedewerker als voor de gezondheidszorg en gezondheid van Nederland.”

Schrappen collectiviteitskorting

Minister van Ark wil de collectiviteitskorting per 2023 laten vervallen. Geen goed idee, meent Kip. Dat zou direct schelen in de portemonnee van zorgmedewerkers, met alle gevolgen van dien. “De gedachte van de minister dat de premies omlaag gaan en er een scherpe netto-premie komt voor iedereen, zal geen werkelijkheid worden. Zonder onderhandeling over prijsstelling en kortingen door de inhoudelijke collectieven, is er geen tegenwicht meer voor zorgverzekeraars en zal er voor iedereen een prijsdruk komen.”

Dit zorgt voor verder stijgende zorgkosten, voor iederéén, benadrukt de directeur.