Van Ark zet streep door collectieve korting zorgverzekering

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrapt de korting die verzekeraars op de basisverzekering geven aan groepen. De collectieve korting is volgens haar een ‘sigaar uit eigen doos’. In veel gevallen betekent dat: zieken betalen voor de korting voor gezonden.

De collectiviteitskorting houdt in dat verzekerden korting krijgen wanneer zij die per groep afsluiten. Dit zijn bijvoorbeeld sportteams, of werknemers van een bedrijf. Centrale service, administratie en afspraken over gezondheidsbevordering brengen de kosten van zo’n collectieve verzekering omlaag, zo is het idee erachter.

Zieken betalen voor gezonden

Volgens Van Ark staat dit idee staat haaks op de solidariteit achter het stelsel, meldt de Telegraaf. Eerst wordt de premie verhoogd voor iedereen, en vervolgens krijgt een bepaalde groep verzekerden dat bedrag terug als korting. In de meeste gevallen betekent dit dat zieken betalen voor de korting voor gezonden.

Geen plotseling besluit

Op z’n vroegst zal de afschaffing per 2023 ingaan, al komt het niet uit de lucht vallen. In 2016 werd het eerst onderzoek uitgevoerd naar de werking van de korting. Eerder dit jaar werd de collectieve korting voor de basiszorgverzekering door de voorgangers van Van Ark, Bruins en Van Rijn, al teruggebracht van 10 naar maximaal 5 procent. Verzekeringen zouden zo meer op de inhoud dan de prijs van hun polis concurreren, hoopten zij.

Dit is volgens Van Ark maar mondjesmaat gebeurd. Via de collectiviteitskorting gaat er nog steeds veel geld van ziek naar gezond, en daarom heeft ze besloten om de korting geheel af te schaffen.