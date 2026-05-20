Financieel kwetsbaren maken minder gebruik van zorg

Financieel kwetsbaren maken bij een vergelijkbare gezondheid minder gebruik van zorg. Hoe lager het inkomen en vermogen, vooral als mensen moeite ervaren met rondkomen, hoe groter dit verschil. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Mensen met een lagere financiële welvaart gebruiken in totaal vaak meer zorg, omdat zij gemiddeld een slechtere gezondheid hebben en daardoor een grotere zorgbehoefte. Wanneer in de analyse rekening wordt gehouden met gezondheidsverschillen, blijken zij echter minder uit te geven aan zorg waarvoor eigen betalingen gelden, zoals medisch-specialistische zorg. Hoe lager de financiële welvaart, hoe groter dit verschil. Binnen groepen met een vergelijkbare financiële positie geven mensen die aangeven moeite te hebben met rondkomen minder uit aan zorg. De grootste verschillen zijn zichtbaar als de mensen die zowel lage financiële welvaart hebben als moeite ervaren met rondkomen vergeleken worden met de rest van de bevolking.

Vergelijking

De onderzoekers vergeleken zorguitgaven van mensen met een lage financiële welvaart (inkomen en vermogen) en mensen die moeite ervaren met rondkomen met de rest van de bevolking. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen in gezondheid en persoonlijke kenmerken. De analyse is gebaseerd op gegevens van circa 170.000 Nederlanders tussen de 30 en 65 jaar uit 2016.

Indicatie

Voor huisartsenzorg werden geen verschillen gevonden. Dat komt omdat er voor huisartsenzorg geen eigen betalingen zijn, in tegenstelling tot medisch-specialistische zorg. Dit is voor het CPB een indicatie dat huishoudens van zorg afzien vanwege financiële drempels. Ook andere drempels kunnen een rol spelen volgens de onderzoekers. Zo is huisartsenzorg relatief laagdrempelig en dichtbij, terwijl medisch-specialistische zorg vaak verder weg is, complexer te organiseren is en meer gezondheidsvaardigheden vraagt. “Deze verschillen kunnen ook van invloed zijn op het gebruik van zorg”, aldus het CPB.

Onderzoekers kunnen niets zeggen over of mensen zorg mislopen die zij nodig hebben, of juist minder gebruikmaken van zorg die niet noodzakelijk is. Daarvoor is meer onderzoek nodig, stelt het CPB.