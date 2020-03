Steekproef ziekenhuis Tilburg: 28 medewerkers besmet

Uit een steekproef onder medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg blijkt dat 28 van hen het coronavirus hebben opgelopen. Het ziekenhuis, met twee vestigingen in de Brabantse stad, heeft 301 medewerkers getest. Geen van hen was in risicogebied geweest. Ze hadden ook voor zover bekend geen contact met mensen bij wie een besmetting is vastgesteld.