Stefan Sleijfer definitief bestuursvoorzitter Erasmus MC, Jos Aartsen vult bestuur aan

De benoeming van Sleijfer gaat per 28 februari in. Hij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna hij er promoveerde. Zijn opleiding tot internist-oncoloog deed hij in het Erasmus MC, waarna hij er bleef werken als internist-oncoloog.

Bestuursvoorzitter UMCG

Aartsen is voormalig bestuursvoorzitter van het UMCG. Hij vertrok in 2019 bij het Groningse universitair ziekenhuis. Hij is benoemd voor een periode van maximaal zes maanden. “Met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring en zijn kennis van de organisatie en de maatschappelijke omgeving van de umc’s zal Jos Aartsen een waardevolle bijdrage kunnen leveren binnen de raad van bestuur”, aldus het ziekenhuis in een bericht.

Definitieve invulling

De raad van toezicht van Erasmus MC kijkt de komende tijd naar een definitieve invulling van de vacature. “Voor de invulling van de vacante positie ligt de focus op technologische en digitale innovatie en transformatie waarbij de verbinding met zorgprofessionals van groot belang is.”