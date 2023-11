Stephan Valk Koninklijk onderscheiden

Vertrekkend bestuurder Stephan Valk is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Valk ontving de Koninklijke onderscheiding aan het eind van het symposium ‘Koers houden en in beweging blijven’.

Het symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter raad van bestuur bij Parnassia Groep. Valk ontving de onderscheiding uit handen van de locoburgemeester van Den Haag, Mariëlle Vavier.

Passie voor ggz

Valk heeft dertien jaar de functie van voorzitter vervuld bij Parnassia Groep. Daarnaast is hij bijna twintig jaar lid geweest van de raad van bestuur. Hij heeft een bepalende rol gespeeld in het vormgeven van Parnassia Groep en bij de Nederlandse ggz in het algemeen.

Daarbij heeft hij de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige aspecten van het verlenen van geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke toegevoegde waarde van Parnassia Groep in balans gehouden.

Kwaliteit

Valk heeft zich ingespannen voor cliënten die een rechtvaardige toegang tot hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Het juiste verband aanbrengen tussen leven, wonen, werken en dagbesteding is door hem al vroeg herkend als cruciaal voor het herstel van de client. Hij heeft participatie van cliënten hoog in het vaandel staan; mede door zijn toedoen heeft ervaringsdeskundigheid van cliënten een plaats gekregen in de behandeling en het herstel van cliënten.

Daarnaast heeft Valk zich ingezet om de ggz behandelingen in Nederland te verbeteren. Onder leiding van Valk is Parnassia Groep een zichtbare maatschappelijke organisatie geworden die regionaal en landelijk een rol speelt in de (verdere) ontwikkeling en het maatschappelijk debat over de ggz.