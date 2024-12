Sterfte onder arbeiders Tata Steel 1,5 keer zo hoog als gemiddeld

Dat stelt EenVandaag vast op basis van eigen onderzoek.

Tussen 1975 en 2010 zijn in totaal bijna 2400 arbeiders van Tata Steel voor hun 65e overleden. Vergeleken met het landelijk sterftecijfer onder mannen tot die leeftijd betekent dat een oversterfte van 46 procent.

Het is al langer bekend dat de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel gezondheidsrisico’s oplevert voor omwonenden van de staalfabriek in IJmuiden. Rapporten van het RIVM en de GGD lieten jaren geleden al zien dat mensen in omliggende dorpen als Wijk aan Zee en Beverwijk een groter risico lopen om bepaalde ziektes te krijgen of korter te leven.