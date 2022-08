Stichting Kindvoorop weer onder verscherpt toezicht

Kindvoorop biedt sinds 2011 jeugdhulp. De stichting biedt verblijf in een kleinschalige woonvoorziening aan jeugdigen die uit huis zijn geplaatst en aan een jongvolwassene. De aanbieder is begonnen als gezinshuis, waarin een echtpaar de rol van gezinshuisouders vervulden. De aanbieder bood op het moment van het onderzoek van de inspectie in juni 2022 hulp aan acht jeugdigen van zes tot vijftien jaar en een jongvolwassene, aldus de inspectie.

Straffen

“Tijdens dit toezicht ziet de inspectie dat er bij Kindvoorop onvoldoende aandacht is voor het buitenshuis ontplooien en ontwikkelen van talenten en interesses die aansluiten bij de individuele behoefte van de jeugdigen. Dit draagt niet bij aan een gezonde ontwikkeling van de jeugdigen. De inspectie constateert tevens dat huisregels strak gehanteerd worden, deels negatief geformuleerd zijn en er straffen gelden bij bepaald gedrag van de jeugdigen. Hierdoor houdt Kindvoorop onvoldoende rekening met wat (pedagogisch) passend is bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen”, schrijft de inspectie onder meer.

Ook financieel is er het nodige aan de hand bij de stichting. “Uit de jaarrekening 2021, 2020 en 2019 die de aanbieder heeft gepubliceerd komt het volgende beeld van de financiële positie naar voren. Er is een negatief eigen vermogen, verliezen in 2020 en 2021 en een lage liquiditeit. Het aandeel personeelskosten ligt met een gemiddelde over drie jaar van 41% onder wat over het algemeen in de sector gebruikelijk is: 60 á 70%.”

Bestuurder niet transparant

Stichting Kindvoorop stond al eerder onder verscherpt toezicht, van maart 2019 tot maart 2021. In juni van dit jaar bleek bij het bezoek van de inspectie de zorg dus wederom niet op orde. Ook is de bestuurder na het toezichttraject niet altijd transparant geweest richting de inspectie. De stichting liet de inspectie weten te werken aan verbetering, maar de inspectie heeft er heen vertrouwen in dat Kindvoorop dit zelfstandig kan doen.

Kindvoorop moet nu binnen een half jaar maatregelen nemen om de jeugdhulp te verbeteren. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Stichting Kindvoorop zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken en voortgangsrapportages opvragen. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeven.