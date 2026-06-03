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Thema: Ziekenhuiszorg
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Stichting Palliatieve Zorg Nederland lanceert campagne proactieve zorgverlening

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24 Nederlandse ziekenhuizen starten vanaf deze week met een campagne die proactieve zorgplanning onder de aandacht brengt bij zorgverleners.

In de campagne roepen ziekenhuizen hun zorgverleners op om tijdig in gesprek te gaan met mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De gesprekken gaan over de voor- en nadelen van behandelingen, reanimatie, palliatieve sedatie en de zorgen die patiënten kunnen hebben over de beschikbare mantelzorg of over afscheid nemen. Zorgverleners moeten de informatie die patiënten hierover delen, vastleggen in de elektronische patiëntendossiers.

Financiering

De campagne wordt gefinancierd door het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II, een overheidsprogramma dat uitgevoerd wordt door Stichting Palliatieve Zorg Nederland. De ziekenhuizen die proactieve zorgplanning in de eigen organisatie gaan stimuleren, maken gebruik van een tijdelijke stimuleringsregeling. Deze stimuleringsregeling borduurt voort op de betaaltitel proactieve zorgplanning die in 2025 werd geïntroduceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Daardoor zouden de ziekenhuizen de gesprekken eenvoudiger moeten kunnen declareren. Veel meer ziekenhuizen wilden meedoen aan de campagne, maar daar was niet voldoende geld voor.

Volgens de Stichting Palliatieve Zorg Nederland is proactieve zorgplanning nog niet standaard ingevoerd op alle ziekenhuisafdelingen.

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