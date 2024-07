Stichting Stiphoudt krijgt meteen een goede beoordeling

In het Stiphoudt Leefhuis wonen mensen met een beperking.

Goede zorg

Stiphoudt Leefhuis voldoet geheel en soms grotendeels aan alle getoetste normen. Zorgverleners kennen de cliënten goed. Zij weten wat het ontwikkelingsniveau en de voorkeuren van cliënten betekenen voor de begeleiding. Hierbij betrekken zij actief het netwerk van de cliënten. Zorgverleners stimuleren de eigen regie van cliënten zoveel mogelijk. Er wonen in totaal achttien cliënten met zorgzwaarte pakketten 3VG, 4VG, 5VG, 6VG en 8VG.

Dossiervoering

Zorgverleners werken methodisch en hebben de risico’s goed in beeld. De dossiervoering is navolgbaar en volledig. Zorgverleners werken methodisch met een vaste zorgplancyclus, waarbij zij cliënten en vertegenwoordigers nauw betrekken. De risico’s zijn in beeld en de doelstellingen van de zorg en begeleiding komen in samenspraak met de deskundigen en de cliëntvertegenwoordigers tot stand. Zorgverleners zijn deskundig en werken goed samen Stiphoudt Leefhuis zet voldoende deskundige zorgverleners in.

Verbeteringen

De verschillende deskundigen werken in multidisciplinair verband samen en weten elkaar goed te vinden. Stiphoudt Leefhuis investeert in teamoverleg en deskundigheidsbevordering. Enkele verbeteringen liggen op het vlak van kennisvermeerdering over de Wzd, incidentenbeleid, eenduidige risicomeldingen en openingsdata op medicatie. De organisatie heeft direct na het inspectiebezoek al verbeteringen ingezet. Daar zijn ze dus goed bezig.

Toetsing

De inspectie gebruikte voor dit bezoek het bezoekinstrument voor kleine en nieuwe zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Dit instrument is afgeleid van het Toetsingskader gehandicaptenzorg. Het kader is gebaseerd op wet- en regelgeving, veldnormen (gemaakt door beroepsorganisaties), professionele standaarden en het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. Het toetsingskader bestaat uit vier thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid.