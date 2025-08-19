Begeleiders opgeleid voor informele nazorg voor mannen met kanker

Drie stichtingen melden een eerste lichting van begeleiders ten behoeve van psychosociale zorg voor mannen met kanker. Aan dergelijke begeleiders bij ‘lotgenotencontact’ blijkt grote behoefte.

Brancheorganisatie IPSO, Stichting Écht de Sjaak! en de Prostaatkankerstichting hebben de krachten gebundeld in een tweedaagse opleiding voor mensen die lotgenotengroepen willen begeleiden van mannen met kanker. Dit vanuit een groeiende behoefte aan goede, informele psychosociale zorg voor deze doelgroep. Juist voor mannen maakt een goed geleide plek voor lotgenotencontact, waar ervaringen en kwetsbaarheid gedeeld kunnen worden, groot verschil.

Behoefte

Binnen het project ‘Leef nu’ is een eerste lichting van elf mannen klaargestoomd in een intensieve tweedaagse training. Deze mensen gaan in september als begeleider van start in IPSO-centra in Arnhem, Mijdrecht, Leiden en Midden-Brabant. Er blijkt veel behoefte aan deze begeleiders, want de aanmeldingen voor de begeleidingsgroepen stromen binnen, aldus IPSO.

30.000 mannen per jaar

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 138.000 mensen de diagnose kanker. Daarvan is 52 procent man, dus in aantal is dat 71.760 mannen. En daarvan is 42 procent ongeneeslijk ziek, wat ruim 30.000 mannen per jaar zijn. Van alle kanker diagnoses bij mannen is prostaatkanker met 12,7 procent de grootste groep.