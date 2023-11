Cyberaanval legt alarmeringssysteem voor duizenden ouderen plat

Duizenden ouderen en ernstig zieken zitten zonder alarmeringssysteem nadat leverancier Tunstall het slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Hierdoor komen meldingen niet binnen bij de meldkamer, meldt het bedrijf. De problemen in het systeem vinden plaats sinds zondagavond. Meer details kan het bedrijf nog niet geven.

Het alarmknopsysteem van Tunstall wordt gebruikt voor ouderen en ernstig zieken zodat ze op afstand makkelijk hulp kunnen inschakelen.

Na ontdekking van de cyberaanval heeft Tunstall een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf ingeschakeld. “Deze zijn, samen met ons IT-team, momenteel volop bezig met herstelwerkzaamheden. Ook zullen zij digitaal onderzoek doen naar de aanval”, aldus het bedrijf. “We doen er alles aan om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen en de impact zo klein mogelijk te houden.”

253 zorgcentrales

Volgens 1Limburg zijn in de provincie ten minste 3.000 mensen getroffen bij zorgorganisatie Envida. Ook Treant meldt last te hebben van de storing. Hoeveel mensen last hebben van het probleem is onbekend, maar Tunstall zegt op de eigen site dat wereldwijd 253 zorgcentrales de software gebruiken voor 5 miljoen gebruikers.

Zorg op afstand

Envida en Treant melden dat de alarmeringen niet bij de meldkamer binnenkomen. Envida adviseert bij calamiteiten het telefoonnummer 043-3690690 te bellen. Treant heeft het nummer 088 129 01 20 beschikbaar voor calamiteiten. De Drentse zorgorganisatie loopt ook extra rondes bij de getroffen locaties.