Sywert van Lienden en zakenpartners vervolgd om mondkapjesdeal

Het OM maakte donderdag bekend dat het drietal op 19 december voor de rechtbank in Rotterdam moet verschijnen voor een inleidende zitting van de strafzaak over de omstreden mondkapjesdeal.

Relief Goods Alliance

Van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme sloten aan het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 een overeenkomst met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de levering van 40 miljoen mondkapjes uit China. Van Lienden had vooraf publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat ze de bestelling uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van hun stichting. Ook dit bedrijf wordt vervolgd in deze strafzaak.

Eindelijk beginnen

Van Lienden reageert op X op de vervolgingsbeslissing. “Het dossier zoals het er nu ligt ontkracht naar mijn mening dit verhaal al. Nu is het onze beurt om getuigen te horen en bewijsstukken aan te dragen zodat de rechtbank kan oordelen. Deze stap is weliswaar schadelijk, maar biedt (ook) duidelijkheid: we kunnen (eindelijk) beginnen.”

De strafzaak staat los van de civiele rechtszaak waarin de Nederlandse staat de miljoenen terugvordert van de drie voormalig bestuurders. Deze zaak gaat verder op 4 december bij de rechtbank in Amsterdam. De Stichting Hulptroepen Alliantie en de Nederlandse staat staan in de civiele zaak recht tegenover elkaar, want ook de stichting wil de miljoenen terug. (ANP)