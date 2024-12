Tachtig zorgorganisaties ondertekenen Green Deal 3.0

Het ondertekenmoment trok zo’n 150 zorgprofessionals die streven naar een toekomstbestendige zorgsector. Hayke Veldman, bestuurlijk aanjager van de Green Deal Duurzame Zorg, trapte het ondertekenmoment af. “Markeer mijlpalen, organiseer regelmatig evenementen en geef medewerkers de tijd en ruimte om met verduurzaming aan de slag te gaan”, gaf hij de aanwezigen mee.

Trots kopiëren

Daarnaast onderstreepte hij het belang van samenwerking en inspiratie. “Proudly copied from. Dat is de kracht van verduurzaming. Kijk bij de buren, leer van elkaar en zet samen stappen vooruit.” Diederik Samson, voormalig PvdA-partijleider en aanjager van de Europese Green Deal, stelde vervolgens in zijn keynote dat de Green Deal een plan biedt voor economische groei. Tijdens het ondertekenmoment werden ook praktische voorbeelden gedeeld die de zorg verduurzamen.

Inmiddels hebben 475 partijen de Green Deal 3.0 ondertekend. De Green Deal rust op vijf pijlers: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording. CO2-reductie, circulair werken en de milieubelasting van medicijnen.