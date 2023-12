‘Te weinig aandacht vrouwenaandoeningen kost miljarden’

Hevige menstruatiepijn, overgangsklachten, bekkenbodemproblemen: bijna elke vrouw krijgt in haar leven te maken met één of meerdere van dit soort ‘vrouwspecifieke aandoeningen’. Toch is hier in de gezondheidszorg te weinig aandacht voor, blijkt uit nieuw onderzoek in handen van Nieuwsuur. En dat kost de maatschappij miljarden.