Dat zegt onderzoeksleider Cees Hartogh.

Verder heeft het onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen nog weinig concreets opgeleverd. Hartogh heeft dit vandaag aan de NOS laten weten.

Het onderzoek van Hartogh cs. moet uitwijzen hoe het kan dat er in korte tijd coronabesmettingen waren in 40 procent van de verpleeghuizen in Nederland waardoor er bijna 10.000 ouderen besmet raakten en zeker 2500 bewoners zijn overleden. Hartogh vermoedt dat het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, het beperkte testbeleid en vooral het gebrek aan wetenschappelijke kennis over het virus een belangrijke rol hebben gespeeld. Voor het antwoord op de vraag of er sprake is geweest van pre- of asymptomatische besmettingen, is meer onderzoek nodig.