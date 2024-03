Tekort aan noodzakelijke antibiotica nog lang niet opgelost

Het probleem speelt al langere tijd. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen vraagt inmiddels aan artsen deze middelen zo terughoudend mogelijk voor te schrijven, en patiënten maximaal één verpakking per keer mee te geven. Dat meldt de Volkskrant.

Kwetsbare groep

Deze antibiotica waar het om gaat zijn geschikt voor baby’s, kinderen en patiënten die afhankelijk zijn van sondevoeding. “Dat zijn dus vaak kwetsbare patiënten”, zegt Mark de Boer, hoogleraar infectieziekten aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. De Boer ziet dat de frequentie van dit soort tekorten toeneemt.

Verschillende oorzaken

Het tekort, dat in grote delen van de wereld speelt, heeft meerdere oorzaken. Het is het ‘antibiotica-seizoen’, met veel winterse kwalen die vragen om antibiotica, er zijn productieproblemen, de vraag neemt sowieso wereldwijd toe, en de prijzen van antibiotica zijn laag, waardoor weinig fabrikanten bereid zijn ze te produceren.

Daarbij is het aanbod van antibiotica in Nederland de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In 2013 waren er nog zeven leveranciers van het drankje amoxicilline/clavulaanzuur, daar is er nu nog maar één van. Demissionair minister Pia Dijkstra (Volksgezondheid) deed onlangs ‘met nadruk’ een oproep aan fabrikanten die in Nederland antibiotica zouden kunnen produceren om zich te melden.

Tekorten opvangen

Volgens Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker in het Erasmus MC en voorzitter van de Acute Tekorten Geneesmiddelencommissie zijn de problemen ook nog lang niet voorbij. “Het zijn schuivende panelen. Als je van het ene drankje naar het andere gaat, zien we ook daar tekorten ontstaan. We zijn constant scenario’s aan het bedenken om het volgende tekort te kunnen opvangen.”