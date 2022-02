Tekort zorgstages mbo gehalveerd in een jaar

Het tekort aan zorgstages is een jaar tijd gehalveerd. In januari van dit jaar was er een tekort van 1.800 stages in de zorg, blijkt uit cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Een jaar geleden ging het nog om 4.235 te weinig stagemogelijkheden. Ook binnen de bredere sector Zorg en Welzijn is eenzelfde ontwikkeling te zien. Het tekort van 6.700 stages van een jaar geleden is afgenomen naar 3.000 vorige maand.

Belangrijkste probleem binnen de sector Zorg en Assisterende gezondheidszorg is een tekort aan voldoende begeleiding en een gebrek aan tijd. Deze studenten hoeven niet per se studievertraging op te lopen. Onderwijsinstellingen plannen zo mogelijk de stage op een later moment in de opleiding. Of studenten doen kennis en vaardigheden op via praktijkopdrachten of simulaties.

Actieplan

In het voorjaar van 2020 presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de (jeugd)werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen