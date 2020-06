Tergooi zet interim-bestuurder blijvend aan het roer

Janneke Brink-Daamen is per 1 juli benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van Tergooi, het ziekenhuis in Hilversum en Blaricum. Ze vervulde deze functie sinds januari al op interim-basis.

Bedrijfskundige Brink-Daamen (47) is sinds 2018 werkzaam als lid van de raad van bestuur van Tergooi. Eerder was ze werkzaam bij onder meer bij UMC Utrecht, Erasmus MC en Rijnstate. Volgens voorzitter Kees Rutten van de raad van toezicht heeft Brink-Daamen “met haar ervaring, kennis en warme persoonlijkheid vernieuwing en verbinding in Tergooi in gang weten te zetten”.

Transformatie

Samen met David Voetelink geeft Brink-Daamen vanaf 1 juli leiding aan de verdere invulling aan de Tergooi-plannen om zorg zo dicht mogelijk bij patiënten te verlenen. Tergooi loopt voorop in deze transformatie van zorg door daadwerkelijk 20 procent van de zorg te verplaatsen, samen met de zorgverzekeraar en de partners in de regio. In lijn hiermee bouwt Tergooi een nieuw ziekenhuis in Hilversum, wat begin 2023 zal worden betrokken.

Waardevolle zorg

“De regio ’t Gooi en de Vechtstreek is een voorbeeld in het realiseren van de in Nederland noodzakelijke transformatie van zorg”, zegt Brink-Daamen. “De bouw van het nieuwe ziekenhuis geeft daarbij urgentie én de mogelijkheid om dit in te vullen. Ik kijk er naar uit om de ambitie van Tergooi te verwezenlijken om waardevolle, innovatieve en betaalbare zorg te verlenen; nu en in de toekomst.”