Test- en vaccinatielocaties GGD sluiten eerder door hitte

Ook in Drenthe, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg worden soms in de middag geen prikken gezet of testen afgenomen. De regionale GGD’en melden dat de afspraken die gemaakt zijn, worden verplaatst.

In Noord-Brabant gaat het onder meer om vaccinatielocaties in Den Bosch, Veghel en Waalwijk. In Tilburg blijft het Koning Willem II Stadion geopend voor prikken. Dat komt doordat volgens GGD Hart van Brabant de temperatuur daar beter te reguleren is. GGD Zuid-Limburg sluit alle locaties na 12.00 uur ’s middags vanwege de hitte. Ook GGD Drenthe en GGD Twente passen de openingstijden aan. GGD Gelderland-Midden laat weten dat het tropenrooster geldt voor twee vaste vaccinatielocaties in Arnhem en Ede.

De IGJ vraagt alle vaccinatie- en testlocaties op de hitte te letten. Zo mogen zowel de testen als de vaccinaties niet te warm bewaard worden. Een test moet ook op de juiste temperatuur worden afgenomen en uitgevoerd, om een betrouwbare testuitslag te krijgen. (ANP)