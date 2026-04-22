NZa legt 9 thuiszorgaanbieders last onder dwangsom op

De last onder dwangsom is door de NZa opgelegd op basis van een risicoanalyse naar financiële administratie. Het gaat onder meer om de aanbieders: Ebony Thuiszorg, Werk & Wij – Zorg & Wij, We Care4People, Stichting IZO, Reflex Multizorg, Adhoc en Atekos Zorg. De dwangsommen variëren van ongeveer 1000 euro tot meer dan 21.000 euro. De NZa heeft de negen zorgaanbieders een betaalverzoek, invorderingsbeschikking of aanmaning gestuurd om de dwangsommen te innen.

Regels

De NZa heeft bij zestien zorgaanbieders onderzocht of ze zich hebben gehouden aan de regels voor een ‘transparante financiële bedrijfsvoering’. Negen zorgaanbieders hebben de gevraagde gegevens niet volledig verstrekt, ook niet nadat zij een last onder dwangsom opgelegd hebben gekregen.

Helemaal geen contact

In de risicoanalyse is onder andere gekeken naar de aanwezigheid en inhoud van de jaarverantwoording, meldingen die de NZa heeft ontvangen en correcties in declaratiedata. De NZa heeft de zorgaanbieders schriftelijk verzocht om de financiële gegevens te delen. Toen tot twee keer aan toe niet aan dit verzoek werd voldaan, heeft de NZa een last onder dwangsom opgelegd. Met twee zorgaanbieders heeft de NZA helemaal geen contact gekregen.

Gegevens delen

De NZa heeft de bevindingen gedeeld met zorgverzekeraars en het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Zij kunnen zelf onderzoek doen naar deze zorgaanbieders.

Publiek geld

De NZa benadrukt dat een financiële bedrijfsvoering belangrijk is omdat zorggeld publiek geld is. Onduidelijkheid in de financiële bedrijfsvoering kan volgens de NZa zorgen voor een afname van het vertrouwen in de zorg en een toename van de zorgkosten.