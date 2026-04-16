Wijkverpleegkundigen Aafje kunnen fiets van de baas krijgen

Aafje geeft wijkverpleegkundigen de optie om een (elektrische) fiets te gebruiken voor reizen van en naar cliënten en voor privé.

Gefaseerd gaat het om ongeveer 300 fietsen, laat de instelling weten. Aafje neemt de aanschaf, bijtelling, verzekering en onderhoudskosten voor haar rekening. Medewerkers leveren hiervoor de reiskostenvergoeding in. Na vijf jaar worden medewerkers volledig eigenaar van de fiets.

Drie vliegen in één klap

“Met deze regeling slaan we drie vliegen in één klap”, vertelt Directeur wijkverpleging Mariska van Oosten. “We verduurzamen ons mobiliteitsplan, we stimuleren de gezondheid van onze collega’s door beweging te faciliteren, en we bieden een zeer aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde in een arbeidsmarkt die volop in beweging is.”