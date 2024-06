Thebe en CZ maken voor vijf jaar afspraken over ouderenzorg

Ouderenzorgorganisatie Thebe, zorgverzekeraar CZ en CZ zorgkantoor willen samen op zoek naar manieren om de zorg voor ouderen duurzaam toegankelijk te houden, tegen acceptabele kosten, zo laten ze weten. “Het doel is om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen en om ouderen zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven, onder hun eigen regie, te laten ervaren. Innovatieve projecten die worden geïnitieerd of ondersteund door de coalitie, en die een positieve impact hebben op de ouderenzorg, worden opgeschaald naar landelijk niveau. Zo hoeft niet iedere zorginstelling in het land zelf opnieuw ‘het wiel uit te vinden’.”

Doelen

De samenwerkende partijen hebben zichzelf doelen gesteld op vier gebieden: toegankelijkheid van zorg, kosten, werkgeluk en kwaliteit (van leven). “De coalitie ondersteunt ouderen zelf bij ‘gezond en vitaal leven’ en het (opnieuw) aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Daarnaast is het doel om het netwerk rondom ouderen (familie, vrienden) te mobiliseren en hen te helpen om aanvullende zorg in te richten en aan te bieden. Nieuwe en gebruikersvriendelijke technologieën, zoals onder meer een platform voor digitale monitoring, zal worden toegepast en samen met zorgpartners worden geëvalueerd.”

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast biedt Thebe zorg in 25 woonzorgcentra in de regio.