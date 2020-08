Thuiszorg West Brabant verzorgt coronatest thuis

Thuiszorg West-Brabant gaat vanaf donderdag kwetsbare mensen thuis testen op Covid-19. TWB is de eerste thuiszorgorganisatie die gaat thuistesten. Deskundigen riepen vorige week al in Trouw op om de coronatesten toegankelijker te maken.

Tot nu toe was het een hele klus om mensen die slecht ter been zijn, bij een teststraat te krijgen, vertelt bestuurder Christ-Jan Danen aan Omroep Brabant. Medewerkers van de thuiszorg moesten veel moeite doen om een cliënt die bedlegerig was door de teststraat te kregen: het duurde vijf dagen. In overleg met de huisartsen en de GGD komt TWB nu met deze oplossing. De medewerkers kunnen gebruik maken van de veilige covid-pakken en mensen die niet zelfstandig door de teststraat kunnen thuis testen.

Dit is met name voor kwetsbare ouderen die niet zelfstandig of met ondersteuning van een (mantel)zorger gebruik kunnen maken van een testlocatie. “Als een cliënt wordt aangemeld voor een test,” vertelt Danen aan Skipr. “Dan vindt er een triage plaats om te beoordelen of het afnemen van een thuistest de juiste plaats is en wat de aanleiding is voor het afnemen van de test: verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts, en/of plotseling verlies van reuk en smaak.”

Viraal team

Het ‘viraal team’ is aangewezen om deze testen te gaan doen. “Bij de uitbraak van de pandemie hebben we direct een viraal team ingesteld bestaande uit onze eigen medewerkers. Zij gingen in beschermende kleding langs verdachte en besmette cliënten”, vertelt Danen. “Deze medewerkers zijn bekwaamd in het afnemen van een keel-neus swab en nemen de test af bij cliënten.”