Tiende rokers stopte na accijnsverhoging, aldus RIVM

Een tiende van de rokers is gestopt na de accijnsverhoging van 2023, constateert gezondheidsinstituut RIVM op basis van een eigen onderzoek onder 1653 mensen. Bij een latere meting, onder nog 1340 mensen, bleek dat nog eens 18 procent minder is gaan roken en dat 20 procent in ieder geval een stoppoging heeft ondernomen.

Wel werd er nog meer tabak uit het buitenland meegenomen: zo’n 10 procent meer dan wat particulieren al eerder invoerden. Het gaat hier niet alleen om mensen uit de grensstreken, maar uit het hele land, aldus het RIVM. NSO retail, belangenbehartiger van ondernemers met een speciaalzaak, tabakswinkel of gemakswinkel, zegt dat ondernemers in de grensstreek met Duitsland dit jaar al 38 procent minder klanten en 39,5 procent minder omzet hebben voor sigaretten en kerftabak dan collega’s die niet in de grensstreek zitten.

Gezondheid

Het RIVM heeft rokers in 2023 op twee momenten, vóór én na het ingaan van de accijnsverhoging, gevraagd naar de invloed van de toegenomen tabaksprijzen op hun rookgedrag. “Gezondheid blijft de belangrijkste reden om te willen stoppen. Wel gaf 53 procent van de rokers die geprobeerd heeft te stoppen of gestopt is aan dat ook de toegenomen kosten een rol speelden bij deze beslissing”, meldt het RIVM. “Verder blijkt dat mensen die probeerden te stoppen dit voornemen al hadden vóór het ingaan van de accijnsverhoging. ” (ANP)