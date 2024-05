Tienduizenden zorgprofessionals leggen werk neer voor overleden medewerkster

Tienduizenden zorgmedewerkers leggen donderdag om 14.00 uur twee minuten hun werk neer uit protest tegen geweld tegen de beroepsgroep. Dat verwacht beroepsorganisatie NU’91. De deelnemers zijn straks stil en herdenken een medewerkster van een ggz-instelling in Heerlen, die vorige maand werd doodgestoken tijdens haar werk.

De doodgestoken vrouw (39) werkte bij de Limburgse ggz-instelling Mondriaan. Ze werd op 15 april neergestoken en overleed op 23 april aan haar verwondingen. Een 29-jarige vrouw is gearresteerd. Het slachtoffer had de verdachte in het verleden behandeld. Mondriaan zelf doet ook mee aan het protest.

Herdenking

Donderdag wordt haar overlijden om 14.00 uur herdacht. Het initiatief wordt overal in het land nagevolgd, waaronder de ggz, ziekenhuis- gehandicapten en thuiszorg . “Dat zegt wel hoe groot het probleem is en hoeveel druppels de emmer inmiddels doen overstromen”, aldus de woordvoerder van NU’91.

Toegenomen agressie

De woordvoerder meldt dat de afgelopen dagen ook allerlei verhalen over agressie jegens zorgmedewerkers zijn binnengekomen. De kwestie moet nu snel concreet worden opgepakt, vindt NU’91, maar de organisatie ziet al “beweging” bij werkgevers en in de politiek. De werkgevers, verenigd in branchevereniging de Nederlandse ggz, steunen het protest ook.

Begin vorig jaar werd een 26-jarige begeleidster van een jeugdzorgcentrum in Emmen op haar werk doodgestoken. Een jongere die er werd behandeld, wilde met zijn vrienden de kluis leegroven. Een cliënt van een ggz-instelling in Poortugaal mishandelde vorig jaar drie verpleegkundigen tijdens zijn behandeling. (ANP)