Twee minuten stilte voor overleden zorgmedewerkster

Op 15 april vond er een ernstig geweldsincident plaats binnen de Heerlense ggz-instelling Mondriaan. Daarbij kwam verpleegkundig specialist Melanie om het leven. “Onze gedachten gaan uit naar haar, haar familie, vrienden én collega’s. En iedereen die geraakt is door geweld op het werk”, meldt de Nederlandse ggz. “Geweld in de samenleving neemt toe en dat zien we ook bij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Wij kunnen en zullen geweld tegen hulpverleners nooit accepteren.”

Herdenking

“Melanie’s toewijding aan onze cliënten en haar passie voor de zorg waren indrukwekkend. Haar dood herinnert ons aan de kwetsbaarheid van ons werk, maar ook aan de kwetsbaarheid van degenen voor wie wij zorgen. Laten we ons samen blijven inzetten voor een wereld waarin iedereen veilig is – onze medewerkers, onze cliënten en onze samenleving als geheel”, reageert Mondriaan in een verklaring. “We eren Melanie door op 2 mei om 14.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen. En door te blijven streven naar een wereld waarin liefde, zorg en mededogen altijd overwinnen.”

De VGN roept haar leden op om in solidair te zijn met Mondriaan en andere ggz-organisaties, die op dat moment hun werkzaamheden neerleggen.